ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины
Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Помимо этого, ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS и цех производства беспилотников. Для ударов привлекались дроны, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесено в 134 районах.
Минобороны РФ также отчиталось о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Донецкой народной республике: Красногоровки, Водяного, Галицыновки и Григоровки. Красногоровка и Григоровка были взяты подразделениями «Южной» группировки войск, Галицыновка – группировкой войск «Центр», а Водяное – бойцами «Востока».
О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.