Украина заявила о получении советского оборудования для энергетики от Европы
Украина получила от всех соседних европейских стран советское энергооборудование, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале украинского кабмина.
По словам Шмыгаля, устойчивость энергетики является «одним из самых больших вызовов этой зимы и осени». Он отметил, что следующая зима может стать самой суровой за время конфликта. Так, премьер повторил, что уничтожены практически все ТЭЦ вокруг Харькова, в город завозят мобильные котельные.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.
С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.