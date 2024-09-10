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Украина заявила о получении советского оборудования для энергетики от Европы

Ведомости

Украина получила от всех соседних европейских стран советское энергооборудование, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале украинского кабмина.

По словам Шмыгаля, устойчивость энергетики является «одним из самых больших вызовов этой зимы и осени». Он отметил, что следующая зима может стать самой суровой за время конфликта. Так, премьер повторил, что уничтожены практически все ТЭЦ вокруг Харькова, в город завозят мобильные котельные.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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