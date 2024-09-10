Украина заявила о получении советского оборудования для энергетики от Европы

По словам Шмыгаля, устойчивость энергетики является «одним из самых больших вызовов этой зимы и осени». Он отметил, что следующая зима может стать самой суровой за время конфликта. Так, премьер повторил, что уничтожены практически все ТЭЦ вокруг Харькова, в город завозят мобильные котельные.