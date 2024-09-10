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Лукашенко предложил желающим «перевернуть страну» оппонентам идти на выборы

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал оппонентам, желающим «перевернуть страну», бороться за свою позицию на выборах главы государства. Слова лидера республики приводит агентство «БелТа».

На совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний Лукашенко призвал оппонентов доказывать свою правоту в роли участников выборов президента – «без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций».

«Людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси», – сказал президент.

По словам Лукашенко, в Белоруссии осведомлены о множестве таких фактов и людей нужно информировать о них – «рассказать, что они там планируют и привести конкретные факты».

«Надо будет [оппонентам] объясниться перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов», – отметил глава государства.

Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 г., сообщал в ноябре 2023 г. председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. В ходе предыдущих выборов президента, которые состоялись в 2020 г., Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших.

4 сентября Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах, еще 30 были помилованы 16 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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