Лукашенко предложил желающим «перевернуть страну» оппонентам идти на выборы

Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 г., сообщал в ноябре 2023 г. председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. В ходе предыдущих выборов президента, которые состоялись в 2020 г., Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших.