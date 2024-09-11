Трамп: Путин мог искренне пожелать Харрис победы

На пленарном заседании ВЭФ 5 сентября Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.