Трамп: Путин мог искренне пожелать Харрис победы
Президент РФ Владимир Путин, говоря о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, мог быть искренен. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с Харрис на телеканале ABC News.
«Путин поддержал ее на прошлой неделе, он сказал: "Я надеюсь, что она победит". И я думаю, он в самом деле имел это в виду», – сказал экс-президент США.
На пленарном заседании ВЭФ 5 сентября Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.
Комментируя слова Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с улыбкой отметил, что теперь в смех Харрис должен влюбиться каждый. В ответ на вопрос, что именно имел в виду президент РФ, когда говорил о поддержке Харрис, представитель Кремля предложил не лишать Запад возможности попытаться самостоятельно осмыслить его слова.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.