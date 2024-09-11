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Трамп: Путин мог искренне пожелать Харрис победы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, говоря о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, мог быть искренен. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с Харрис на телеканале ABC News.

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, он сказал: "Я надеюсь, что она победит". И я думаю, он в самом деле имел это в виду», – сказал экс-президент США.

На пленарном заседании ВЭФ 5 сентября Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.

Комментируя слова Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с улыбкой отметил, что теперь в смех Харрис должен влюбиться каждый. В ответ на вопрос, что именно имел в виду президент РФ, когда говорил о поддержке Харрис, представитель Кремля предложил не лишать Запад возможности попытаться самостоятельно осмыслить его слова.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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