Песков: в смех Харрис должен влюбиться каждый
В смех вице-президента США, кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис теперь должен влюбиться каждый, пошутил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с представителем Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Зарубин поинтересовался у Пескова, нравится ли ему смех Харрис.
«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис», – с улыбкой ответил пресс-секретарь президента.
До этого в администрации президента «наблюдали, ждали сигналов», сказал Песков, намекая на слова главы государства Владимира Путина о вице-президенте США.
На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.