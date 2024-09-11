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Российские военные сорвали захват буровой установки «Крым-2»

Ведомости

Силы Черноморского флота и российские военнослужащие сорвали попытку Киева захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Буровую вышку пытался атаковать морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военными сил специальных операций ВМС Украины. Восемь из них было потоплено в ходе боя, уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

«Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненных украинских военнослужащих», – добавили в Минобороны, пояснив, что «медийная операция» была приурочена к приезду на Украину представителей США и Европы.

4 сентября экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота сорвали попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с помощью катеров, которые следовали в направлении Крыма. Российские вертолеты уничтожили четыре катера, которые направлялись к полуострову.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Московской области действует режим повышенной готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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