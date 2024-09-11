Российские военные сорвали захват буровой установки «Крым-2»
Силы Черноморского флота и российские военнослужащие сорвали попытку Киева захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.
Буровую вышку пытался атаковать морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военными сил специальных операций ВМС Украины. Восемь из них было потоплено в ходе боя, уничтожено до 80 украинских военнослужащих.
«Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненных украинских военнослужащих», – добавили в Минобороны, пояснив, что «медийная операция» была приурочена к приезду на Украину представителей США и Европы.
4 сентября экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота сорвали попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с помощью катеров, которые следовали в направлении Крыма. Российские вертолеты уничтожили четыре катера, которые направлялись к полуострову.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Московской области действует режим повышенной готовности.