В Армении заявили об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану

«Реальность такова, что в нашей конституции нет территориальных претензий к Азербайджану и у нас нет территориальных претензий к Азербайджану», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Пашиняна, если Ереван и Баку подпишут мирное соглашение, то его нельзя будет не выполнять, ссылаясь на внутренние законы государств.