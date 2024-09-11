В Армении заявили об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану
У Еревана нет территориальных претензий к Баку, в конституции Армении тоже их нет. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на вопрос одного из депутатов в парламенте.
«Реальность такова, что в нашей конституции нет территориальных претензий к Азербайджану и у нас нет территориальных претензий к Азербайджану», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Пашиняна, если Ереван и Баку подпишут мирное соглашение, то его нельзя будет не выполнять, ссылаясь на внутренние законы государств.
9 сентября Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же он заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.
В тот же день пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия. По мнению азербайджанской стороны, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г., а также роспуске всех государственных учреждений.