Штурмовой батальон Запорожья отправился в Курскую область для борьбы с ВСУ
Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Благодарю парней за мужество. Уверены в эффективном выполнении поставленных задач и скорейшем уничтожении противника», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению и передать все необходимое для проведения воздушной разведки.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, где уже больше месяца ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.
5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.
11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили около 10 курских сел. В частности, противник «выбит» из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Среди других населенных пунктов, которые почти покинули украинские военнослужащие, – Апанасовка, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, написал Алаудинов.