Штурмовой батальон Запорожья отправился в Курскую область для борьбы с ВСУ

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.