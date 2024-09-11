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Штурмовой батальон Запорожья отправился в Курскую область для борьбы с ВСУ

Ведомости

Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Благодарю парней за мужество. Уверены в эффективном выполнении поставленных задач и скорейшем уничтожении противника», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению и передать все необходимое для проведения воздушной разведки.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, где уже больше месяца ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.

11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили около 10 курских сел. В частности, противник «выбит» из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Среди других населенных пунктов, которые почти покинули украинские военнослужащие, – Апанасовка, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, написал Алаудинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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