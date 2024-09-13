Парламент Китая одобрил план повышения пенсионного возраста с января 2025 года

Пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен с 60 до 63 лет в течение 15 лет, начиная с 2025 г., а для женщин-служащих и женщин-рабочих – с 55 до 58 и с 50 до 55 лет соответственно. Необходимость реформы обусловлена тем, что продолжительность жизни в Китае выросла до 78 лет по состоянию на 2021 г. с примерно 44 лет в 1960 г. и, по прогнозам, превысит 80 лет к 2050 г. Начиная с 2030 г. минимальный срок уплаты базовых пенсионных взносов, необходимый для получения ежемесячных выплат, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет с шагом увеличения на шесть месяцев ежегодно.