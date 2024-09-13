Парламент Китая одобрил план повышения пенсионного возраста с января 2025 года
Всекитайское собрание народных представителей Китая одобрило предложение о повышении пенсионного возраста в стране в рамках сокращения дефицита рабочей силы, сообщило информационное агентство Xinhua.
Пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен с 60 до 63 лет в течение 15 лет, начиная с 2025 г., а для женщин-служащих и женщин-рабочих – с 55 до 58 и с 50 до 55 лет соответственно. Необходимость реформы обусловлена тем, что продолжительность жизни в Китае выросла до 78 лет по состоянию на 2021 г. с примерно 44 лет в 1960 г. и, по прогнозам, превысит 80 лет к 2050 г. Начиная с 2030 г. минимальный срок уплаты базовых пенсионных взносов, необходимый для получения ежемесячных выплат, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет с шагом увеличения на шесть месяцев ежегодно.
Китайцам будет разрешено добровольно выходить на пенсию не более чем за три года до достижения минимального года пенсионных взносов. Но не разрешается выходить на пенсию раньше предыдущего установленного законом возраста. Новая политика также позволит гражданам отложить выход на пенсию на более поздний срок, если они достигнут соглашения с работодателями, но такая отсрочка не должна превышать трех лет.
О планах властей КНР повысить пенсионный возраст официальные лица говорили еще в 2021 г. Ранее, с 1979 по 2015 г., в связи с увеличением числа жителей Китая, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов страны, местное правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также люди, проживающие в деревнях: там разрешалось иметь двоих детей при условии, что старший ребенок – девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двоих детей. Согласно экспертной оценке, которую приводил «Интерфакс», к 2035 г. на двух трудоспособных граждан будет приходиться один пенсионер, а к 2050 г. люди пенсионного возраста будут составлять 35% населения страны.