В Китае повысят пенсионный возраст

Ранее, с 1979 по 2015 гг., в связи с увеличением числа жителей Китая, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов страны, местное правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также люди, проживающие в деревнях — там разрешалось иметь двух детей при условии, что старший ребенок — девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двух детей.