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В Китае повысят пенсионный возраст

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Власти Китая на протяжении пяти лет будут поэтапно повышать возраст для выхода на пенсию, сообщил премьер Государственного совета страны Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Данная цель заложена в 14 плане социально-экономического развития государства на 2021-2025 гг.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — сказал он (цитата по «Интерфакс»). На данный момент мужчины в Китае могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

Также Кэцян заявил, что власти намерены совершенствовать систему социального обеспечения населения. Кроме того, правительство планирует продолжать работу над достижением «адекватного уровня рождаемости» в стране.

Ранее, с 1979 по 2015 гг., в связи с увеличением числа жителей Китая, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов страны, местное правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также люди, проживающие в деревнях — там разрешалось иметь двух детей при условии, что старший ребенок — девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двух детей.

Реализация данных ограничений привела к естественному старению китайского населения. Согласно экспертной оценке, которую приводит «Интерфакс», к 2035 г. на двух трудоспособных граждан будет приходиться один пенсионер, а к 2050 г. люди пенсионного возраста будут составлять 35% населения страны. 

Ранее по теме: Снижение рождаемости в Китае угрожает его экономике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных