В Китае повысят пенсионный возраст
Власти Китая на протяжении пяти лет будут поэтапно повышать возраст для выхода на пенсию, сообщил премьер Государственного совета страны Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Данная цель заложена в 14 плане социально-экономического развития государства на 2021-2025 гг.
«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — сказал он (цитата по «Интерфакс»). На данный момент мужчины в Китае могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.
Также Кэцян заявил, что власти намерены совершенствовать систему социального обеспечения населения. Кроме того, правительство планирует продолжать работу над достижением «адекватного уровня рождаемости» в стране.
Ранее, с 1979 по 2015 гг., в связи с увеличением числа жителей Китая, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов страны, местное правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также люди, проживающие в деревнях — там разрешалось иметь двух детей при условии, что старший ребенок — девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двух детей.
Реализация данных ограничений привела к естественному старению китайского населения. Согласно экспертной оценке, которую приводит «Интерфакс», к 2035 г. на двух трудоспособных граждан будет приходиться один пенсионер, а к 2050 г. люди пенсионного возраста будут составлять 35% населения страны.