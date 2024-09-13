Украина запросила помощи в поставках электричества у Польши, Румынии и Словакии
Польша, Румыния и Словакия направили Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи по запросу страны. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
«Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии на Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября», – говорится в сообщении.
В течение суток электроэнергию в страну будут импортировать из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Утром на Украине были полностью или частично обесточены 562 населенных пункта.
10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об уничтожении вокруг Харькова всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые обслуживали город.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.
С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.