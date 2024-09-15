Советник президента Украины опроверг данные Bild о планах заморозки конфликта

По его словам, издание не могло ознакомиться с новым мирным планом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку из людей, вовлеченных в его подготовку, с газетой никто не говорил. Украина против заморозки военных действий, и на всех уровнях власти страны говорят об этом. Украине важно, чтобы США поддержали именно «план победы» страны, а не заморозку конфликта, отметил Литвин.