Советник президента Украины опроверг данные Bild о планах заморозки конфликта
Данные немецкой газеты Bild о готовности Украины согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и временную заморозку конфликта недостоверны. Об этом заявил «Украинской правде» советник президента страны Дмитрий Литвин.
«Bild распространила фейк», – подчеркнул Литвин.
По его словам, издание не могло ознакомиться с новым мирным планом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку из людей, вовлеченных в его подготовку, с газетой никто не говорил. Украина против заморозки военных действий, и на всех уровнях власти страны говорят об этом. Украине важно, чтобы США поддержали именно «план победы» страны, а не заморозку конфликта, отметил Литвин.
15 сентября Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в ходе своего визита в США представит мирный план, включающий готовность страны согласиться на прекращение огня на некоторых участках и временную заморозку конфликта. По данным собеседников издания, на встрече президент Украины также попросит разрешить наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием.
7 сентября La Repubblica сообщила, что Зеленский работает над новым мирным планом, который представит кандидатам на пост президента США Дональду Трампу и Камале Харрис.