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Советник президента Украины опроверг данные Bild о планах заморозки конфликта

Ведомости

Данные немецкой газеты Bild о готовности Украины согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и временную заморозку конфликта недостоверны. Об этом заявил «Украинской правде» советник президента страны Дмитрий Литвин.

«Bild распространила фейк», – подчеркнул Литвин.

По его словам, издание не могло ознакомиться с новым мирным планом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку из людей, вовлеченных в его подготовку, с газетой никто не говорил. Украина против заморозки военных действий, и на всех уровнях власти страны говорят об этом. Украине важно, чтобы США поддержали именно «план победы» страны, а не заморозку конфликта, отметил Литвин.

15 сентября Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в ходе своего визита в США представит мирный план, включающий готовность страны согласиться на прекращение огня на некоторых участках и временную заморозку конфликта. По данным собеседников издания, на встрече президент Украины также попросит разрешить наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием.

7 сентября La Repubblica сообщила, что Зеленский работает над новым мирным планом, который представит кандидатам на пост президента США Дональду Трампу и Камале Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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