СВР: Киев намерен инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению
Украина готовит инсценировку российского ракетного удара по больнице или детскому саду на контролируемой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.
«Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории – больнице или детсаду – с большим количеством жертв. Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ», – говорится в сообщении.
СВР утверждает, что власти Украины рассчитывает таким способом повысить боевой дух украинских военных, обосновать снятие западных ограничений на использование оружия для нанесение ударов по объектам на территории России и привлечь поддержку стран глобального Юга. США также намерены использовать провокацию для усиления кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки России баллистических ракет.
После ряда провокаций мало кто в мире верит в невинность Киева, отмечает служба. В число таких провокаций вошли инсценировка в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты на территории детской больницы «Охматдет».
8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. В оборонном ведомстве заявляли, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО.
Комментируя удар, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль по-прежнему настаивает, что Россия не наносит ударов по гражданским целям, необходимо руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.