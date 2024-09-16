СВР: Киев намерен инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению

СВР утверждает, что власти Украины рассчитывает таким способом повысить боевой дух украинских военных, обосновать снятие западных ограничений на использование оружия для нанесение ударов по объектам на территории России и привлечь поддержку стран глобального Юга. США также намерены использовать провокацию для усиления кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки России баллистических ракет.