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СВР: Киев намерен инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению

Ведомости

Украина готовит инсценировку российского ракетного удара по больнице или детскому саду на контролируемой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

«Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории – больнице или детсаду – с большим количеством жертв. Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ», – говорится в сообщении.

СВР утверждает, что власти Украины рассчитывает таким способом повысить боевой дух украинских военных, обосновать снятие западных ограничений на использование оружия для нанесение ударов по объектам на территории России и привлечь поддержку стран глобального Юга. США также намерены использовать провокацию для усиления кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки России баллистических ракет.

После ряда провокаций мало кто в мире верит в невинность Киева, отмечает служба. В число таких провокаций вошли инсценировка в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты на территории детской больницы «Охматдет».

8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. В оборонном ведомстве заявляли, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО.

Комментируя удар, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль по-прежнему настаивает, что Россия не наносит ударов по гражданским целям, необходимо руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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