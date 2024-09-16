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Захарова назвала санкции США против российских СМИ местью за Гершковича

Ведомости

Санкции США против российских СМИ являются местью американских спецслужб за заключение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Американские спецслужбы крайне мстительны, они называют это возмездием, но это реальная месть – я думаю, что это в том числе их месть за Гершковича», – заметила дипломат (цитата по ТАСС).

По ее словам, США стали отыгрываться на российских журналистах после возвращения Гершковича на родину в результате обмена заключенными.

Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. 19 июля 2024 г. журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. 1 августа репортер вернулся в США в рамках обмена между Россией и западными странами.

13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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