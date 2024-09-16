Захарова назвала санкции США против российских СМИ местью за Гершковича
Санкции США против российских СМИ являются местью американских спецслужб за заключение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Американские спецслужбы крайне мстительны, они называют это возмездием, но это реальная месть – я думаю, что это в том числе их месть за Гершковича», – заметила дипломат (цитата по ТАСС).
По ее словам, США стали отыгрываться на российских журналистах после возвращения Гершковича на родину в результате обмена заключенными.
Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. 19 июля 2024 г. журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. 1 августа репортер вернулся в США в рамках обмена между Россией и западными странами.
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.