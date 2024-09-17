CNN: США сокращают военную помощь Украине из-за дефицита боеприпасов

7 сентября администрация Байдена объявила о решении выделить очередной пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. В него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др. Минобороны США 6 сентября сообщило о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который впервые вошли американские снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.