CNN: США сокращают военную помощь Украине из-за дефицита боеприпасов
США сокращают размеры военной помощи Украине из-за уменьшения собственных запасов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации президента США Джо Байдена.
Собеседники телеканала указали на обеспокоенность тем, как потратить выделенные администрацией президента США $6 млрд, поскольку после двух лет конфликта производители не успевают удовлетворять запросы Украины.
В качестве примера приведены 155-миллиметровые снаряды и системы противовоздушной обороны Patriot. До 2022 г. США ежемесячно производили порядка 15 000 снарядов. После открытия новых предприятий показатель вырос до 40 000. При этом этого недостаточно для достижения поставленной Пентагоном цели в 100 000 снарядов в месяц.
Военные опасаются, что удовлетворение растущего спроса Украины может привести к снижению необходимых для поддержания обороноспособности США запасов. Это влияет на снижение объемов поставок. Отмечается, что в 2022–2023 гг. Пентагон направлял Украине пакеты на $600–800 млн, а в настоящий момент их суммы находятся в диапазоне $125–400 млн.
7 сентября администрация Байдена объявила о решении выделить очередной пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. В него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др. Минобороны США 6 сентября сообщило о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который впервые вошли американские снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности этих стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.