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Германия выделит 100 млн евро на энергоснабжение Украины

Ведомости

Германия намерена выделить Украине 100 млн евро на энергоснабжение, сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства страны в соцсети Х.

«Германия выделяет еще 100 млн евро в качестве зимней помощи для энергоснабжения Украины», – говорится в сообщении.

С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

13 сентября энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Польша, Румыния и Словакия направили Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи по запросу страны. Тогда же стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития обеспечит Украине кредитные гарантии на 700 млн евро, направленные на безопасность энергетического сектора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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