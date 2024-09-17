Германия выделит 100 млн евро на энергоснабжение Украины
Германия намерена выделить Украине 100 млн евро на энергоснабжение, сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства страны в соцсети Х.
«Германия выделяет еще 100 млн евро в качестве зимней помощи для энергоснабжения Украины», – говорится в сообщении.
С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.
13 сентября энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Польша, Румыния и Словакия направили Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи по запросу страны. Тогда же стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития обеспечит Украине кредитные гарантии на 700 млн евро, направленные на безопасность энергетического сектора.