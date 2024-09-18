Axios: Израиль связывался с США за несколько минут до взрывов пейджеров в Ливане

Reuters со ссылкой на источники сообщило о причастности израильской разведки «Моссад». По данным агентства, за несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров, произведенных тайваньской компанией Gold Apollo. Но в компании уточнили, что пейджеры собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд. Источник утверждает, что Израиль еще на этапе производства заложил в них плату со взрывчатым веществом, которая в итоге сдетонировала после отправки закодированного сообщения.