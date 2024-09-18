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Axios: Израиль связывался с США за несколько минут до взрывов пейджеров в Ливане

Ведомости

Днем 17 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы сообщить о предстоящей операции в Ливане. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

При этом каких-либо подробностей Галант не привел. По словам собеседника издания, таким образом Израиль хотел избежать ситуации, когда Вашингтон оставался бы в полном неведении.

В госдепе США после взрывов в Ливане заявили, что не знали о подготовке операции, и подчеркнули, что не имеют к ней отношения.

17 сентября в Ливане почти одновременно произошел массовый взрыв пейджеров. Известно уже об 11 погибших, пострадали по меньшей мере 4000 человек. Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла».

Reuters со ссылкой на источники сообщило о причастности израильской разведки «Моссад». По данным агентства, за несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров, произведенных тайваньской компанией Gold Apollo. Но в компании уточнили, что пейджеры собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд. Источник утверждает, что Израиль еще на этапе производства заложил в них плату со взрывчатым веществом, которая в итоге сдетонировала после отправки закодированного сообщения.

При этом источники The Wall Street Journal утверждают, что «Хезболла» получила партию новых пейджеров за несколько дней до взрывов. По словам представителя движения, некоторые владельцы устройств почувствовали, что гаджеты нагреваются, и избавились от них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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