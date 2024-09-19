МИД Турции допустил включение темы снятия санкций с РФ в повестку переговоров

Впервые с момента подписания указа Зеленский допустил переговоры с Путиным 21 июля 2024 г. в интервью ВВС. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин, – какая разница», – сказал он.