МИД Турции допустил включение темы снятия санкций с РФ в повестку переговоров
Снятие антироссийских санкций войдет в повестку возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Anadolu.
«Конечно, эти санкции войдут в повестку дня в формате одного большого пакета предложений. Мы посмотрим, как и каким образом все это будет обсуждаться. Если переговоры не удастся провести, если они провалятся, то конфликт либо перерастет в широкомасштабные военные действия, либо каким-то образом заморозится», – отметил Фидан.
По его словам, рынки по-прежнему воспринимают конфликт как временный, но в ближайшее время все может обернуться критическими последствиями. Конфликт на Украине имеет огромное влияние, подчеркнул министр.
После начала спецоперации в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом РФ является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, проведение которых невозможно из-за этого документа.
Впервые с момента подписания указа Зеленский допустил переговоры с Путиным 21 июля 2024 г. в интервью ВВС. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин, – какая разница», – сказал он.
Путин назвал условия для урегулирования конфликта на Украине 14 июня. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.