Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года. Израиль регулярно атакует позиции радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Хезболлы». Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели официальных лиц «Хезболлы» и палестинского движения «Хамас». В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.