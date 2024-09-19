Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля атаковала объекты движения «Хезболла» в Ливане, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ. Согласно сообщению, израильская сторона «работает над созданием безопасности на севере».
«В настоящее время ЦАХАЛ атакует объекты «Хезболлы» в Ливане, чтобы нанести ущерб и уничтожить террористический потенциал и военную инфраструктуру организации», – говорится в публикации.
Позже ЦАХАЛ сообщила, что глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на северу. Днем ранее, 18 сентября, министр обороны страны Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы Израиля будут перемещены на северный фронт.
Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года. Израиль регулярно атакует позиции радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Хезболлы». Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели официальных лиц «Хезболлы» и палестинского движения «Хамас». В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.
18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 37 человек, ранения получили тысячи людей. 287 человек находятся в критическом состоянии, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана.