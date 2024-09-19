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Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля атаковала объекты движения «Хезболла» в Ливане, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ. Согласно сообщению, израильская сторона «работает над созданием безопасности на севере».

«В настоящее время ЦАХАЛ атакует объекты «Хезболлы» в Ливане, чтобы нанести ущерб и уничтожить террористический потенциал и военную инфраструктуру организации», – говорится в публикации.

Позже ЦАХАЛ сообщила, что глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на северу. Днем ранее, 18 сентября, министр обороны страны Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы Израиля будут перемещены на северный фронт.

Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года. Израиль регулярно атакует позиции радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Хезболлы». Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели официальных лиц «Хезболлы» и палестинского движения «Хамас». В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.

18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 37 человек, ранения получили тысячи людей. 287 человек находятся в критическом состоянии, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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