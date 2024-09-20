Военным на Украине не запретят вести официальные страницы в Telegram
Запрет на использование мессенджера Telegram на рабочих устройствах для украинских военных и чиновников не затронет ведение официальных страниц. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и т. д. вести официальные страницы в Telegram», – уточнил Коваленко.
Он добавил, что запрет касается только переписки и пересылки документов через мессенджер на рабочих устройствах. На персональные мобильные устройства он не распространяется.
20 сентября СНБО Украины сообщило о запрете на использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
30 апреля председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк рассказала, что власти страны обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram. Киев предлагал внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию.
Первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в мае призывал граждан страны пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку мессенджер «остается российским». Офис Telegram при этом расположен в Дубае, а основатель мессенджера Павел Дуров покинул Россию в 2014 г.