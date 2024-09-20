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Военным на Украине не запретят вести официальные страницы в Telegram

Ведомости

Запрет на использование мессенджера Telegram на рабочих устройствах для украинских военных и чиновников не затронет ведение официальных страниц. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и т. д. вести официальные страницы в Telegram», – уточнил Коваленко.

Он добавил, что запрет касается только переписки и пересылки документов через мессенджер на рабочих устройствах. На персональные мобильные устройства он не распространяется.

20 сентября СНБО Украины сообщило о запрете на использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

30 апреля председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк рассказала, что власти страны обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram. Киев предлагал внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию.

Первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в мае призывал граждан страны пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку мессенджер «остается российским». Офис Telegram при этом расположен в Дубае, а основатель мессенджера Павел Дуров покинул Россию в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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