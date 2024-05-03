Киев пока не установил контакт с администрацией Telegram

«Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. Все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны», – сказал он (цитата по ТАСС).