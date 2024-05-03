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Киев пока не установил контакт с администрацией Telegram

Ведомости

Власти Украины пока не смогли официально связаться с администрацией мессенджера Telegram, офис которого расположен в Дубае. Об этом сообщил первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».

«Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. Все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Коваль призвал украинцев пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку, по его словам, этот мессенджер «остается российским». Он также допустил возможность «тотального блокирования» платформы на Украине, напомнив, что в стране уже заблокированы соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Первым шагом мог бы стать запрет официальной коммуникации властей через Telegram, добавил он.

При этом еще в начале апреля глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью «РБК-Украина» сообщил, что властям Украины удалось связаться с администрацией Telegram, хотя поначалу она и игнорировала их запросы. По его словам, руководство мессенджера якобы рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о спецоперации России на Украине.

Вместе с тем украинские власти обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram, сообщила в конце апреля председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания страны Ольга Герасимьюк. Киев предлагает внести мессенджер в перечень цифровых платформ, чтобы можно было блокировать и штрафовать его в случае нарушения европейского законодательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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