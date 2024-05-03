Киев пока не установил контакт с администрацией Telegram
Власти Украины пока не смогли официально связаться с администрацией мессенджера Telegram, офис которого расположен в Дубае. Об этом сообщил первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».
«Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. Все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны», – сказал он (цитата по ТАСС).
Коваль призвал украинцев пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку, по его словам, этот мессенджер «остается российским». Он также допустил возможность «тотального блокирования» платформы на Украине, напомнив, что в стране уже заблокированы соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Первым шагом мог бы стать запрет официальной коммуникации властей через Telegram, добавил он.
При этом еще в начале апреля глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью «РБК-Украина» сообщил, что властям Украины удалось связаться с администрацией Telegram, хотя поначалу она и игнорировала их запросы. По его словам, руководство мессенджера якобы рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о спецоперации России на Украине.
Вместе с тем украинские власти обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram, сообщила в конце апреля председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания страны Ольга Герасимьюк. Киев предлагает внести мессенджер в перечень цифровых платформ, чтобы можно было блокировать и штрафовать его в случае нарушения европейского законодательства.