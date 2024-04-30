На Украине сообщили об обсуждении с Европой регулирования Telegram
Власти Украины обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram. Об этом сообщила председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания страны Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, передает Страна.ua.
Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию. В случае нарушения европейского законодательства мессенджер можно будет блокировать и штрафовать, «как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», отметила Герасимьюк.
Она также считает необходимым запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести Telegram-каналы. По ее мнению, в будущем официальная коммуникация должна быть перенесена в другие мессенджеры.
29 апреля главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило о «необоснованной блокировке» ряда ботов ведомства в Telegram. В украинском ведомстве утверждали, что это произошло «в противоречие правилам и публичным заявлениям» руководства Telegram.
Меньше чем через сутки доступ к чат-ботам был восстановлен. По данным Reuters, речь идет о ботах службы безопасности Украины (СБУ), ГУР минобороны Украины и минцифры. Представитель Telegram пояснил, что боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания».