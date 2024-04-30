На Украине сообщили об обсуждении с Европой регулирования Telegram

Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию. В случае нарушения европейского законодательства мессенджер можно будет блокировать и штрафовать, «как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», отметила Герасимьюк.