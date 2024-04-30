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На Украине сообщили об обсуждении с Европой регулирования Telegram

Ведомости

Власти Украины обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram. Об этом сообщила председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания страны Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, передает Страна.ua.

Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию. В случае нарушения европейского законодательства мессенджер можно будет блокировать и штрафовать, «как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», отметила Герасимьюк.

Она также считает необходимым запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести Telegram-каналы. По ее мнению, в будущем официальная коммуникация должна быть перенесена в другие мессенджеры.

29 апреля главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило о «необоснованной блокировке» ряда ботов ведомства в Telegram. В украинском ведомстве утверждали, что это произошло «в противоречие правилам и публичным заявлениям» руководства Telegram. 

Меньше чем через сутки доступ к чат-ботам был восстановлен. По данным Reuters, речь идет о ботах службы безопасности Украины (СБУ), ГУР минобороны Украины и минцифры. Представитель Telegram пояснил, что боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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