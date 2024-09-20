Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram
Чиновникам и военным на Украине запрещают использование мессенджера Telegram в служебных целях, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры», – сообщает СНБО.
Из установленного запрета будут исключения. Исключением будут те лица, для которых использование этого мессенджера является частью их служебных обязанностей.
Позже секретарь СНБО Александра Литвиненко уточнила, что решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦКК) рекомендовано правительству, оно не распространяется на официальные Telegram-каналы государственных органов.
В апреле председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания страны Ольга Герасимьюк сообщила, что власти Украины обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram. Со своей стороны Киев предлагал внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию.
Герасимьюк уточняла, что в случае нарушения европейского законодательства мессенджер можно будет блокировать и штрафовать, «как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне».
Первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в мае призывал украинцев пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку этот мессенджер «остается российским». Офис Telegram при этом расположен в Дубае, а основатель соцсети Павел Дуров покинул Россию в 2014 г.