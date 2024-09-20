Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

Ведомости

Чиновникам и военным на Украине запрещают использование мессенджера Telegram в служебных целях, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры», – сообщает СНБО.

Из установленного запрета будут исключения. Исключением будут те лица, для которых использование этого мессенджера является частью их служебных обязанностей.

Позже секретарь СНБО Александра Литвиненко уточнила, что решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦКК) рекомендовано правительству, оно не распространяется на официальные Telegram-каналы государственных органов.

В апреле председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания страны Ольга Герасимьюк сообщила, что власти Украины обсуждают с Европой вопрос регулирования работы Telegram. Со своей стороны Киев предлагал внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию.

Герасимьюк уточняла, что в случае нарушения европейского законодательства мессенджер можно будет блокировать и штрафовать, «как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне».

Первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в мае призывал украинцев пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку этот мессенджер «остается российским». Офис Telegram при этом расположен в Дубае, а основатель соцсети Павел Дуров покинул Россию в 2014 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных