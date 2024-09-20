Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

Первый заместитель главы нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в мае призывал украинцев пользоваться Telegram с осторожностью, поскольку этот мессенджер «остается российским». Офис Telegram при этом расположен в Дубае, а основатель соцсети Павел Дуров покинул Россию в 2014 г.