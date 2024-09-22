Лидер армянской оппозиции анонсировал возобновление протестов
Архиепископ Баграт Галстанян, который возглавляет протестное движение «Тавуш во имя родины» в Армении, объявил о возобновлении со 2 октября проведение акций протеста в Ереване. Об этом сообщил «Sputnik Армения».
«В 18.30 [17:30 мск] мы соберемся на площади Республики и вступим в интенсивный и активный этап борьбы», – подчеркнул Галстанян.
Он отметил, что движение должно шаг за шагом идти к конечной цели.
В Ереване уже проходили акции против действующего премьера. 9 июня на митинге в Ереване Галстанян заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность и нарушили предвыборные обещания и план правительства.
МВД Армении сообщило о задержаниии на протестах против премьер-министра республики Никола Пашиняна 42 человек – за отказ выполнять требования сотрудников полиции.
Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По его результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.