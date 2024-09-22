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Лидер армянской оппозиции анонсировал возобновление протестов

Ведомости

Архиепископ Баграт Галстанян, который возглавляет протестное движение «Тавуш во имя родины» в Армении, объявил о возобновлении со 2 октября проведение акций протеста в Ереване. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

«В 18.30 [17:30 мск] мы соберемся на площади Республики и вступим в интенсивный и активный этап борьбы», – подчеркнул Галстанян.

Он отметил, что движение должно шаг за шагом идти к конечной цели.

В Ереване уже проходили акции против действующего премьера. 9 июня на митинге в Ереване Галстанян заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность и нарушили предвыборные обещания и план правительства.

МВД Армении сообщило о задержаниии на протестах против премьер-министра республики Никола Пашиняна 42 человек – за отказ выполнять требования сотрудников полиции.

Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По его результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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