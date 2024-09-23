Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Избранный президент Шри-Ланки принял присягу

Ведомости

Кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» (NPP) Анура Кумара Диссанаяке стал президентом Шри-Ланки. Он набрал 42,31% голосов, пишет Ada Derana со ссылкой на избирательную комиссию.

Издание отмечает, что на прошлых президентских выборах в 2019 г. Диссанаяке набрал чуть более 3%. Результат этого года свидетельствует, что народ Шри-Ланки решил отказаться от «старой политической гвардии» во власти, которую обвиняют в возникшем экономическом кризисе в стране.

Избранный президент уже принял присягу, сообщает Associated Press (AP). Незадолго до этого премьер-министр Динеш Гунавардена подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту назначить премьер-министра и кабинет министров.

Помимо Диссанаяке, в выборах участвовали еще 37 кандидатов, что стало рекордом. Второе место занял Саджита Премадасу из «Объединенной национальной силы» (32,76%), третье – действующий президент Ранила Викремесингхе (17,27%).

Ключевыми идеями предвыборной кампании Диссанаяке стали проведение масштабных реформ, борьба с коррупцией и обеспечение экономической помощи.

Избранному президенту Шри-Ланки 55 лет. Он стал первым в Тамбуттегаме, кто смог поступить в университет, отмечает Ada Derana. В марксистскую партию Диссанаяке вступил в 1987 г. Он выступает против кумовства, непотизма, концентрации власти и коррупции.

Предыдущий президент Шри-Ланки Викремесингхе занял свой пост в 2022 г., когда протесты вынудили экс-главу государства Готабаю Раджапаксу бежать, а затем уйти в отставку. Викремесингхе избрал парламент. Беспорядки на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля того же года впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных