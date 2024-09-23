Избранный президент Шри-Ланки принял присягу
Кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» (NPP) Анура Кумара Диссанаяке стал президентом Шри-Ланки. Он набрал 42,31% голосов, пишет Ada Derana со ссылкой на избирательную комиссию.
Издание отмечает, что на прошлых президентских выборах в 2019 г. Диссанаяке набрал чуть более 3%. Результат этого года свидетельствует, что народ Шри-Ланки решил отказаться от «старой политической гвардии» во власти, которую обвиняют в возникшем экономическом кризисе в стране.
Избранный президент уже принял присягу, сообщает Associated Press (AP). Незадолго до этого премьер-министр Динеш Гунавардена подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту назначить премьер-министра и кабинет министров.
Помимо Диссанаяке, в выборах участвовали еще 37 кандидатов, что стало рекордом. Второе место занял Саджита Премадасу из «Объединенной национальной силы» (32,76%), третье – действующий президент Ранила Викремесингхе (17,27%).
Ключевыми идеями предвыборной кампании Диссанаяке стали проведение масштабных реформ, борьба с коррупцией и обеспечение экономической помощи.
Избранному президенту Шри-Ланки 55 лет. Он стал первым в Тамбуттегаме, кто смог поступить в университет, отмечает Ada Derana. В марксистскую партию Диссанаяке вступил в 1987 г. Он выступает против кумовства, непотизма, концентрации власти и коррупции.
Предыдущий президент Шри-Ланки Викремесингхе занял свой пост в 2022 г., когда протесты вынудили экс-главу государства Готабаю Раджапаксу бежать, а затем уйти в отставку. Викремесингхе избрал парламент. Беспорядки на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля того же года впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов.