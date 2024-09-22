Избирком Шри-Ланки подтвердил победу Диссанаяке на выборах президента
Избирательная комиссия Шри-Ланки подтвердила победу на выборах президента члена парламента Ануры Кумары Диссанаяке. Об этом сообщил Bloomberg.
По итогам подсчета голосов за Диссанаяке проголосовали 5,7 млн избирателей. За его соперника, лидера оппозиции Саджит Премадаса отдали свои голоса 4,5 млн избирателя. Впервые в истории Шри-Ланки исход президентской гонки решался во втором туре подсчета голосов, уточнил Reuters.
В случае победы Диссанаяке пообещал распустить парламент в течение 45 дней после вступления в должность. Кандидат также заявил о планах снизить налоги и пересмотреть соглашение о долге с МВФ. Премадаса на последних президентских выборах в 2019 г. набрал 42% голосов.
Бывший президент Шри-Ланки Ранила Викремесингхе занял свой пост в 2022 г., когда протесты вынудили экс-главу государства Готабаю Раджапаксу бежать, а затем уйти в отставку. Беспорядки на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. Из-за того что Раджапакса покинул свой пост раньше окончания полномочий, нового лидера до окончания текущего президентского срока избирал парламент в соответствии с конституцией.