В Кремле заявили о несвободе FIDE от политизации спорта

«Действительно и западники, и Украина оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE и работали на этом мероприятии на выходных. Это не секрет, все это очень хорошо знают. Вместе с тем, к сожалению, FIDE также не свободна от, скажем так, политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», – сказал он.