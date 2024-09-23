В Кремле заявили о несвободе FIDE от политизации спорта
Международная шахматная федерация (FIDE) не свободна от политизации спорта, на нее оказывается давление со стороны западных стран и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно и западники, и Украина оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE и работали на этом мероприятии на выходных. Это не секрет, все это очень хорошо знают. Вместе с тем, к сожалению, FIDE также не свободна от, скажем так, политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», – сказал он.
Песков поблагодарил Киргизию, которая выразила поддержку России и призвала снять все санкции с российских и белорусских спортсменов. Представитель Кремля добавил, что Киргизия не единственная страна, которая поддерживает РФ. Власти и Федерация шахмат России (ФШР) продолжат работу над снятием всех санкций. Песков выразил надежду, что со временем эта работа даст результаты и «баланс сил» в FIDE «в данном конкретном случае» изменится.
22 сентября FIDE отклонила предложение киргизской федерации о полноценном допуске спортсменов из России и Белоруссии. При этом члены FIDE поддержали инициативу допустить до соревнования детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Федерация проконсультируется по этому вопросу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК).
28 февраля 2022 г. российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой FIDE в нейтральном статусе. При этом FIDE объявила, что не будет проводить официальные шахматные турниры и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта сборным России и Белоруссии запретили участвовать в соревнованиях под эгидой организации, а в мае шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 31 декабря 2022 г. Это решение неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 г.
7 июня 2024 г. FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. В Кремле назвали это решение несправедливым.