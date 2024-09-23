Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле заявили о несвободе FIDE от политизации спорта

Ведомости

Международная шахматная федерация (FIDE) не свободна от политизации спорта, на нее оказывается давление со стороны западных стран и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно и западники, и Украина оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE и работали на этом мероприятии на выходных. Это не секрет, все это очень хорошо знают. Вместе с тем, к сожалению, FIDE также не свободна от, скажем так, политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», – сказал он.

Песков поблагодарил Киргизию, которая выразила поддержку России и призвала снять все санкции с российских и белорусских спортсменов. Представитель Кремля добавил, что Киргизия не единственная страна, которая поддерживает РФ. Власти и Федерация шахмат России (ФШР) продолжат работу над снятием всех санкций. Песков выразил надежду, что со временем эта работа даст результаты и «баланс сил» в FIDE «в данном конкретном случае» изменится.

22 сентября FIDE отклонила предложение киргизской федерации о полноценном допуске спортсменов из России и Белоруссии. При этом члены FIDE поддержали инициативу допустить до соревнования детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Федерация проконсультируется по этому вопросу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК).

28 февраля 2022 г. российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой FIDE в нейтральном статусе. При этом FIDE объявила, что не будет проводить официальные шахматные турниры и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта сборным России и Белоруссии запретили участвовать в соревнованиях под эгидой организации, а в мае шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 31 декабря 2022 г. Это решение неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 г.

7 июня 2024 г. FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. В Кремле назвали это решение несправедливым.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных