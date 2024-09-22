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FIDE отложила принятие решения о санкциях против российских шахматистов

Ведомости

Международная шахматная федерация (FIDE) проведет консультации по частичному допуску до командных турниров российских и белорусских шахматистов. Соответствующее решение по итогам голосования приняла генеральная ассамблея FIDE, пишет ТАСС.

FIDE проконсультируется по этому вопросу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Допустить до соревнования могут детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Предложение о полноценном допуске спортсменов из России и Белоруссии было отклонено. По данным ТАСС, консультации с МОК и МПК по частичному допуску поддержали 66 делегатов, за сохранение введенных санкций выступил 41 человек, а за их полноценное снятие проголосовал 21 делегат, еще 11 воздержались.

22 сентября президент FIDE Аркадий Дворкович отказался вести заседание генеральной ассамблеи организации. Свое решение о пояснил тем, что «речь касается России». Заседание провел вице-президент шахматной федерации представитель Индии Вишванатан Ананд.

28 февраля 2022 г. российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе. При этом ФИДЕ объявила, что не будет проводить официальные шахматные турниры и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта сборным России и Белоруссии запретили участвовать в соревнованиях под эгидой организации, а в мае шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 31 декабря 2022 г. Это решение неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 г.

7 июня 2024 г. FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. FIDE объяснила свое решение тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых субъектов России. В Кремле действия FIDE назвали несправедливыми, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до введения ограничений с международной федерацией были конструктивные отношения и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть. 8 июня президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что федерация подает апелляцию на решение FIDE. Филатов назвал его несправедливым и политически ангажированным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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