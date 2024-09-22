FIDE отложила принятие решения о санкциях против российских шахматистов

28 февраля 2022 г. российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе. При этом ФИДЕ объявила, что не будет проводить официальные шахматные турниры и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта сборным России и Белоруссии запретили участвовать в соревнованиях под эгидой организации, а в мае шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 31 декабря 2022 г. Это решение неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 г.