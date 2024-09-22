Дворкович отказался вести заседание FIDE по допуску россиян на соревнования

7 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. FIDE объяснила свое решение тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых субъектов России. В Кремле действия FIDE назвали несправедливыми, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до введения ограничений с международной федерацией были конструктивные отношения и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть. 8 июня президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что федерация подает апелляцию на решение FIDE. Филатов назвал его несправедливым и политически ангажированным.