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Дворкович отказался вести заседание FIDE по допуску россиян на соревнования

Ведомости

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не будет вести заседание генеральной ассамблеи организации, где будет рассматриваться вопрос полноценного возвращения граждан России и Белоруссии на соревнования. Об этом Дворкович сообщил на генассамблее, передает ТАСС.

Заседание проведет вице-президент шахматной федерации представитель Индии Вишванатан Ананд.

«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Вести этот вопрос приглашаю Ананда», – сказал Дворкович.

7 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. FIDE объяснила свое решение тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых субъектов России. В Кремле действия FIDE назвали несправедливыми, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до введения ограничений с международной федерацией были конструктивные отношения и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть. 8 июня президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что федерация подает апелляцию на решение FIDE. Филатов назвал его несправедливым и политически ангажированным.

Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 г. На посту президента организации он сменил россиянина Кирсана Илюмжинова, который руководил FIDE с 1995 г. Ранее Дворкович занимал посты вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007–2010 гг. он был вице-президентом ФШР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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