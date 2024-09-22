Дворкович отказался вести заседание FIDE по допуску россиян на соревнования
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не будет вести заседание генеральной ассамблеи организации, где будет рассматриваться вопрос полноценного возвращения граждан России и Белоруссии на соревнования. Об этом Дворкович сообщил на генассамблее, передает ТАСС.
Заседание проведет вице-президент шахматной федерации представитель Индии Вишванатан Ананд.
«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Вести этот вопрос приглашаю Ананда», – сказал Дворкович.
7 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. FIDE объяснила свое решение тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых субъектов России. В Кремле действия FIDE назвали несправедливыми, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до введения ограничений с международной федерацией были конструктивные отношения и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть. 8 июня президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что федерация подает апелляцию на решение FIDE. Филатов назвал его несправедливым и политически ангажированным.
Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 г. На посту президента организации он сменил россиянина Кирсана Илюмжинова, который руководил FIDE с 1995 г. Ранее Дворкович занимал посты вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007–2010 гг. он был вице-президентом ФШР.