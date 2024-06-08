Федерация шахмат России подаст апелляцию из-за лишения членства в FIDE

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия FIDE, назвав их несправедливыми. Он подчеркнул, что до этого с международной федерацией были конструктивные отношения и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть.