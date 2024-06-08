Федерация шахмат России подаст апелляцию из-за лишения членства в FIDE
Федерация шахмат России (ФШР) подаст апелляцию на решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить РФ членства в организации. Об этом заявил президент ФШР Андрей Филатов.
«Мы подаем апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», – сказал он (цитата по ТАСС).
7 июня FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. FIDE объяснила свое решение тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых субъектов России.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия FIDE, назвав их несправедливыми. Он подчеркнул, что до этого с международной федерацией были конструктивные отношения и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть.