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В Кремле ответили на вопрос о переходе российских спортивных федераций в Азию

Ведомости

В вопросе возможного перехода спортивных федераций России в Азию нужно действовать аккуратно, сказал пресс-секретарь российской президента Дмитрий Песков «РИА Новости». По его словам, решение в конкретном случае должны принимать специалисты.

Во вторник, 28 февраля, стало известно, что Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. До этого ФШР получила разрешение на переход из Европы в Азию от совета Международной шахматной федерации (FIDE). Уточнялось, что официально организация станет членом ACF с 1 мая. Песков, который также является председателем попечительского совета ФШР, назвал переход организации в Азию хорошей новостью. Он отметил, что этот шаг откроет двери для участия российских спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых соревнованиях.

«Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно. В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты», – ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли это назвать началом «разворота в Азию» всего российского спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных