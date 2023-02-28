В Кремле ответили на вопрос о переходе российских спортивных федераций в Азию
В вопросе возможного перехода спортивных федераций России в Азию нужно действовать аккуратно, сказал пресс-секретарь российской президента Дмитрий Песков «РИА Новости». По его словам, решение в конкретном случае должны принимать специалисты.
Во вторник, 28 февраля, стало известно, что Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. До этого ФШР получила разрешение на переход из Европы в Азию от совета Международной шахматной федерации (FIDE). Уточнялось, что официально организация станет членом ACF с 1 мая. Песков, который также является председателем попечительского совета ФШР, назвал переход организации в Азию хорошей новостью. Он отметил, что этот шаг откроет двери для участия российских спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых соревнованиях.
«Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно. В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты», – ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли это назвать началом «разворота в Азию» всего российского спорта.