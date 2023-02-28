В Кремле ответили на вопрос о переходе российских спортивных федераций в Азию

Во вторник, 28 февраля, стало известно, что Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. До этого ФШР получила разрешение на переход из Европы в Азию от совета Международной шахматной федерации (FIDE). Уточнялось, что официально организация станет членом ACF с 1 мая. Песков, который также является председателем попечительского совета ФШР, назвал переход организации в Азию хорошей новостью. Он отметил, что этот шаг откроет двери для участия российских спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых соревнованиях.