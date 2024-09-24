Володин: Госдума начала рассматривать проект о запрете пропаганды чайлдфри
В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от рождения детей). Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность», – написал он.
Володин отметил, что в социальных сетях нередко можно встретить «неуважение к материнству и отцовству, агрессию к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей». Он подчеркнул, что основой сильного государства является «дружная и большая семья».
23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторым проектом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» заявила, что движение чайлдфри следует запретить в России на законодательном уровне.
В конце июня заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) сообщил, что в России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Вуколов пояснил, что подобные инициативы должны «защитить ценности российского народа». Основной задачей он назвал охрану семьи.