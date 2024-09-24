Песков: подготовка саммита БРИКС находится в завершающей стадии

Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, но говорить о деталях программы и графиках двусторонних встреч пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи на полях саммита президентов Турции и Сирии.