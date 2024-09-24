Песков: подготовка саммита БРИКС находится в завершающей стадии
Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, но говорить о деталях программы и графиках двусторонних встреч пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи на полях саммита президентов Турции и Сирии.
«Пока детали программы, графики двусторонних встреч мы предпочитаем не говорить. Все-таки пока идет многосторонняя работа, тем более когда это касается третьих стран. Все-таки, наверно, они должны быть первоисточником этой информации», – сказал он.
Песков выразил мнение, что саммит БРИКС в Казани станет «очень крупным международным мероприятием».
21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продемонстрировала желание встретиться с лидером Сирии Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами и ожидает ответа. В результате такой встречи может начаться «новая эра» в отношениях между двумя странами, добавил он.