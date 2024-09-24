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Песков: подготовка саммита БРИКС находится в завершающей стадии

Ведомости

Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, но говорить о деталях программы и графиках двусторонних встреч пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи на полях саммита президентов Турции и Сирии.

«Пока детали программы, графики двусторонних встреч мы предпочитаем не говорить. Все-таки пока идет многосторонняя работа, тем более когда это касается третьих стран. Все-таки, наверно, они должны быть первоисточником этой информации», – сказал он.

Песков выразил мнение, что саммит БРИКС в Казани станет «очень крупным международным мероприятием».

21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продемонстрировала желание встретиться с лидером Сирии Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами и ожидает ответа. В результате такой встречи может начаться «новая эра» в отношениях между двумя странами, добавил он.

23 сентября колумнист турецкой газеты Milliyet Абдулла Каракуш допустил, что местом встречи может стать саммит БРИКС в Казани. При этом в канцелярии турецкого лидера сообщили «РИА Новости», что договоренности между Анкарой и Дамаском о такой встрече нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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