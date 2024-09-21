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Эрдоган сообщил о желании встретиться с Асадом

Ведомости

Турецкая сторона продемонстрировала желание встретиться с лидером Сирии Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами и ожидает ответа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции перед вылетом в США для участия в 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

«Миллионы людей за пределами Сирии ждут возвращения на родину. Мы обратились с призывом по этому вопросу и продемонстрировали наше желание встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Теперь ждем ответа от другой стороны», – приводит его слова Milliyet. 

В результате такой встречи может начаться «новая эра» в отношениях между двумя странами, добавил Эрдоган.

Анкара даст понять, что напряженность в Сирии должна прекратиться, а нестабильность в этой стране является формой государственного терроризма, отметил турецкий лидер. Донести эту позицию Эрдоган намерен в своем выступлении в ООН.

Асад в конце августа рассказывал о попытках посредников – России, Ирана и Ирака – примирить Сирию и Турцию, которые не привели к прогрессу. Глава республики также назвал неверными заявления Анкары о том, что Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, подчеркнул Асад.

14 июля министр иностранных дел страны Хакан Фидан отмечал, что Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Дамаском. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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