Эрдоган сообщил о желании встретиться с Асадом

14 июля министр иностранных дел страны Хакан Фидан отмечал, что Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Дамаском. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.