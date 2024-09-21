Эрдоган сообщил о желании встретиться с Асадом
Турецкая сторона продемонстрировала желание встретиться с лидером Сирии Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами и ожидает ответа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции перед вылетом в США для участия в 79-й Генеральной Ассамблее ООН.
«Миллионы людей за пределами Сирии ждут возвращения на родину. Мы обратились с призывом по этому вопросу и продемонстрировали наше желание встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Теперь ждем ответа от другой стороны», – приводит его слова Milliyet.
В результате такой встречи может начаться «новая эра» в отношениях между двумя странами, добавил Эрдоган.
Анкара даст понять, что напряженность в Сирии должна прекратиться, а нестабильность в этой стране является формой государственного терроризма, отметил турецкий лидер. Донести эту позицию Эрдоган намерен в своем выступлении в ООН.
Асад в конце августа рассказывал о попытках посредников – России, Ирана и Ирака – примирить Сирию и Турцию, которые не привели к прогрессу. Глава республики также назвал неверными заявления Анкары о том, что Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, подчеркнул Асад.
14 июля министр иностранных дел страны Хакан Фидан отмечал, что Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Дамаском. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.