В Кремле призвали не допускать злоупотреблений в «запрещающих» законах
При введении на законодательном уровне новых запретов, важно не допускать злоупотреблений и расплывчатых формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что помимо «запрещающих», появляется много других законопроектов, которые регулируют, упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей – и для юридических лиц, и для физических лиц.
«Что касается запретов, то, конечно, там главное четко сформулировать. Главное не допускать потом злоупотребления с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния», – подчеркнул Песков.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри следует запретить в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторым проектом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ