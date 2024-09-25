В Кремле призвали не допускать злоупотреблений в «запрещающих» законах

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри следует запретить в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторым проектом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Максимальные штрафы для граждан составят до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб.