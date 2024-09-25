Администрация Байдена отозвала приглашение премьера Грузии на прием

В сентябре в Грузии также был принят пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Согласно инициативе, в стране запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. За нарушение закона вводятся штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Оппозиция выступила с критикой законопроекта.