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Администрация Байдена отозвала приглашение премьера Грузии на прием

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на прием, который Байден ежегодно устраивает в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Мтавари архи» со ссылкой на посольство США в Грузии.

Прием состоится 25 сентября. Причиной исключения Кобахидзе из списка приглашенных стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика в адрес США и Запада» со стороны правительства Грузии, пояснили в дипмиссии.

Кроме того, по информации «Мтавари архи», между Кобахидзе и послом Грузии в США Давидом Залкалиани произошел конфликт, из-за которого дипломат принял решение уйти в отставку. В МИД Грузии информацию об этом опровергли.

Отношения Тбилиси и Вашингтона обострились после принятия в мае парламентом Грузии закона об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. 1 августа закон вступил в силу.

В сентябре в Грузии также был принят пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Согласно инициативе, в стране запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. За нарушение закона вводятся штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Оппозиция выступила с критикой законопроекта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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