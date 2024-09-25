Администрация Байдена отозвала приглашение премьера Грузии на прием
Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на прием, который Байден ежегодно устраивает в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Мтавари архи» со ссылкой на посольство США в Грузии.
Прием состоится 25 сентября. Причиной исключения Кобахидзе из списка приглашенных стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика в адрес США и Запада» со стороны правительства Грузии, пояснили в дипмиссии.
Кроме того, по информации «Мтавари архи», между Кобахидзе и послом Грузии в США Давидом Залкалиани произошел конфликт, из-за которого дипломат принял решение уйти в отставку. В МИД Грузии информацию об этом опровергли.
Отношения Тбилиси и Вашингтона обострились после принятия в мае парламентом Грузии закона об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. 1 августа закон вступил в силу.
В сентябре в Грузии также был принят пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ