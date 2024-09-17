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Парламент Грузии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Ведомости

Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Инициативу единогласно поддержали 84 депутата. Оппозиция в голосовании не участвовала. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили счел редкостью такой закон, который «всесторонне отражает заказ и интересы нашего общества».

Пакет законов вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования. В него входят один основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и 18 вытекающих из него поправок в различные законы. Поправки инициированы партией «Грузинская мечта».

Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.

Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. Оппозиция выступила с критикой инициативы. Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил, что отдельные предложенные поправки противоречат действующим конституционным нормам страны. Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани называл поправки «жизненно важными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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