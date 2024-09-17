Парламент Грузии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.