Парламент Грузии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ
Инициативу единогласно поддержали 84 депутата. Оппозиция в голосовании не участвовала. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили счел редкостью такой закон, который «всесторонне отражает заказ и интересы нашего общества».
Пакет законов вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования. В него входят один основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и 18 вытекающих из него поправок в различные законы. Поправки инициированы партией «Грузинская мечта».
Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.
Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. Оппозиция выступила с критикой инициативы. Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил, что отдельные предложенные поправки противоречат действующим конституционным нормам страны. Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани называл поправки «жизненно важными».