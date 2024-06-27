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Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ

Ведомости

Парламент Грузии одобрил в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» поддержали 78 депутатов (для принятия необходимо было 50 голосов). Также были одобрены 18 вытекающих из этой инициативы поправок в различные законы.

Отмечается, что большая часть парламентской оппозиции бойкотировала заседание.

Изменения инициированы партией «Грузинская мечта», которая составляет большинство в парламенте. Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.

Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани назвал поправки жизненно важными. Он обратил внимание на ситуацию в западных странах, где детям с ранних лет говорят, что они не рождаются с определенным полом, и призвал «исключить эту проблему в корне» в Грузии. Оппозиция же выступила с критикой инициативы, отметив, что отдельные предложенные поправки противоречат конституционным нормам страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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