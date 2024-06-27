Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани назвал поправки жизненно важными. Он обратил внимание на ситуацию в западных странах, где детям с ранних лет говорят, что они не рождаются с определенным полом, и призвал «исключить эту проблему в корне» в Грузии. Оппозиция же выступила с критикой инициативы, отметив, что отдельные предложенные поправки противоречат конституционным нормам страны.