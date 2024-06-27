Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ
Парламент Грузии одобрил в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» поддержали 78 депутатов (для принятия необходимо было 50 голосов). Также были одобрены 18 вытекающих из этой инициативы поправок в различные законы.
Отмечается, что большая часть парламентской оппозиции бойкотировала заседание.
Изменения инициированы партией «Грузинская мечта», которая составляет большинство в парламенте. Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.
Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани назвал поправки жизненно важными. Он обратил внимание на ситуацию в западных странах, где детям с ранних лет говорят, что они не рождаются с определенным полом, и призвал «исключить эту проблему в корне» в Грузии. Оппозиция же выступила с критикой инициативы, отметив, что отдельные предложенные поправки противоречат конституционным нормам страны.