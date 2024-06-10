Парламент Грузии зарегистрировал пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды
Бюро парламента Грузии зарегистрировало пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола. Об этом сообщает ТАСС.
В пакет входят один основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и 18 вытекающих из него поправок в различные законы. Рассматривать инициативу будут юридический комитет, а также комитеты по правам человека, образованию, отраслевой экономике и здравоохранения.
Поправки инициированы партией «Грузинская мечта», которая составляет большинство в парламенте. Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др.
Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани назвал поправки «жизненно важными», передает «Sputnik Армения». Он обратил внимание на ситуацию в западных странах, где детям с ранних лет говорят, что «они не рождаются с определенным полом». Депутат призвал «исключить эту проблему в корне» в Грузии.
Оппозиция выступила с критикой инициативы. Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил, что отдельные предложенные поправки противоречат действующим конституционным нормам страны. Без поддержки оппозиции принятие законопроекта «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и остальных поправок невозможно, поскольку требуются голоса 3/4 депутатов парламента, отмечает «Sputnik Армения».
В начале июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что парламент рассмотрит и примет в первом чтении законопроект в течение весенней сессии. Окончательно документ могут принять осенью. Он подчеркивал, что инициатива пользуется полной поддержкой общества.