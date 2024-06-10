Парламент Грузии зарегистрировал пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани назвал поправки «жизненно важными», передает «Sputnik Армения». Он обратил внимание на ситуацию в западных странах, где детям с ранних лет говорят, что «они не рождаются с определенным полом». Депутат призвал «исключить эту проблему в корне» в Грузии.