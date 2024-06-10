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Парламент Грузии зарегистрировал пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Ведомости

Бюро парламента Грузии зарегистрировало пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола. Об этом сообщает ТАСС. 

В пакет входят один основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и 18 вытекающих из него поправок в различные законы. Рассматривать инициативу будут юридический комитет, а также комитеты по правам человека, образованию, отраслевой экономике и здравоохранения.

Поправки инициированы партией «Грузинская мечта», которая составляет большинство в парламенте. Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др.

Депутат от партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани назвал поправки «жизненно важными», передает «Sputnik Армения». Он обратил внимание на ситуацию в западных странах, где детям с ранних лет говорят, что «они не рождаются с определенным полом». Депутат призвал «исключить эту проблему в корне» в Грузии.

Оппозиция выступила с критикой инициативы. Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил, что отдельные предложенные поправки противоречат действующим конституционным нормам страны. Без поддержки оппозиции принятие законопроекта «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и остальных поправок невозможно, поскольку требуются голоса 3/4 депутатов парламента, отмечает «Sputnik Армения».

В начале июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что парламент рассмотрит и примет в первом чтении законопроект в течение весенней сессии. Окончательно документ могут принять осенью. Он подчеркивал, что инициатива пользуется полной поддержкой общества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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