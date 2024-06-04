Парламент Грузии рассмотрит поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды

«В течение текущей весенней сессии мы рассмотрим проект в первом чтении и примем в первом чтении, а на осенней сессии пакет будет принят во втором и третьем чтениях. Есть достаточно времени, чтобы те, кто хочет стать участником дискуссии, стали участниками дискуссии», – сказал Папуашвили.