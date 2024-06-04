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Парламент Грузии рассмотрит поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды

Ведомости

Грузинский парламент в течение весенней сессии рассмотрит и примет в первом чтении законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который предполагает в том числе запрет ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), однополых браков и смены пола. Документ могут окончательно принять осенью, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Проект поправок в 18 законов, в том числе Трудовой кодекс, Гражданский кодекс и законодательство об образовании, представила правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия», передает со ссылкой на спикера «Sputnik Грузия».

«В течение текущей весенней сессии мы рассмотрим проект в первом чтении и примем в первом чтении, а на осенней сессии пакет будет принят во втором и третьем чтениях. Есть достаточно времени, чтобы те, кто хочет стать участником дискуссии, стали участниками дискуссии», – сказал Папуашвили.

Инициированные изменения в законодательство пользуются полной поддержкой общества, добавил он. Акцию 17 мая, когда в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям, он назвал «народным референдумом в поддержку этого закона».

3 июня Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. 27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что если в Грузии примут закон об иноагентах, Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с этой страной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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