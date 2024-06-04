Парламент Грузии рассмотрит поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды
Грузинский парламент в течение весенней сессии рассмотрит и примет в первом чтении законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который предполагает в том числе запрет ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), однополых браков и смены пола. Документ могут окончательно принять осенью, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Проект поправок в 18 законов, в том числе Трудовой кодекс, Гражданский кодекс и законодательство об образовании, представила правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия», передает со ссылкой на спикера «Sputnik Грузия».
«В течение текущей весенней сессии мы рассмотрим проект в первом чтении и примем в первом чтении, а на осенней сессии пакет будет принят во втором и третьем чтениях. Есть достаточно времени, чтобы те, кто хочет стать участником дискуссии, стали участниками дискуссии», – сказал Папуашвили.
Инициированные изменения в законодательство пользуются полной поддержкой общества, добавил он. Акцию 17 мая, когда в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям, он назвал «народным референдумом в поддержку этого закона».
3 июня Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. 27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что если в Грузии примут закон об иноагентах, Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с этой страной.