США намерены «без колебаний» вводить санкции против Грузии

28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. В этот же день Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. По его словам, правящая партия «Грузинская мечта» одобрением «Закона о прозрачности иностранного влияния» проигнорировала «евроатлантические устремления грузинского народа». Он также подчеркивал, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.