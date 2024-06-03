США намерены «без колебаний» вводить санкции против Грузии
США намерены незамедлительно вводить санкции против Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их [санкции] вводить», – сказал Миллер (цитата по ТАСС).
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. В этот же день Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. По его словам, правящая партия «Грузинская мечта» одобрением «Закона о прозрачности иностранного влияния» проигнорировала «евроатлантические устремления грузинского народа». Он также подчеркивал, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.
3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что если в Грузии примут закон об иноагентах, Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с этой страной. Он выразил уверенность, что принятие закона об иноагентах приведет к отзыву у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Парламент республики принял законопроект 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая Зурабишвили наложила вето на документ. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).