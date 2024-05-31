Премьер Грузии обвинил США в организации трех попыток революции в стране
Неправительственные организации (НПО) Грузии, в том числе спонсируемые из США, пытались устроить революции в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Финансированные, в том числе из США, НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставки правительства… Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», – сказал Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр подчеркнул, что отношения между Грузией и США «должны быть оздоровлены» и «требуют пересмотра».
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.
В этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Он подчеркивал, что поддержкой этого закона правящая партия «Грузинская мечта» «отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа». Он также пригрозил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.
29 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что намерен подписать закон об иноагентах вместо президента Саломе Зурабишвили. По его мнению, глава государства с большой вероятностью откажется подписывать документ сама.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).