Премьер Грузии обвинил США в организации трех попыток революции в стране

В этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Он подчеркивал, что поддержкой этого закона правящая партия «Грузинская мечта» «отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа». Он также пригрозил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.