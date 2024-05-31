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Премьер Грузии обвинил США в организации трех попыток революции в стране

Ведомости

Неправительственные организации (НПО) Грузии, в том числе спонсируемые из США, пытались устроить революции в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Финансированные, в том числе из США, НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставки правительства… Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», – сказал Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр подчеркнул, что отношения между Грузией и США «должны быть оздоровлены» и «требуют пересмотра».

28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.

В этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Он подчеркивал, что поддержкой этого закона правящая партия «Грузинская мечта» «отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа». Он также пригрозил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.

29 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что намерен подписать закон об иноагентах вместо президента Саломе Зурабишвили. По его мнению, глава государства с большой вероятностью откажется подписывать документ сама.

В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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