Песков пообещал сообщить о публикации обновленной ядерной доктрины
В Кремле пообещали своевременно проинформировать о публикации обновленной ядерной доктрины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
«Сейчас сформулированы корректировки в документ. Я прошу обратить ваше внимание – это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ. И они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной», – сказал он.
Песков отметил, что 25 сентября президент России Владимир Путин озвучил основные положения доктрины. По словам пресс-секретаря главы государства, впоследствии будет приниматься решение о публикации или не публикации документа.
Путин в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Среди предложений – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и др.
Изменения ядерной доктрины обсуждалось и ранее. 1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте боевых действий на Украине. Он говорил, что сейчас идет процесс доработки соответствующего документа.