Песков пообещал сообщить о публикации обновленной ядерной доктрины

«Сейчас сформулированы корректировки в документ. Я прошу обратить ваше внимание – это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ. И они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной», – сказал он.