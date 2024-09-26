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Песков пообещал сообщить о публикации обновленной ядерной доктрины

Ведомости

В Кремле пообещали своевременно проинформировать о публикации обновленной ядерной доктрины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

«Сейчас сформулированы корректировки в документ. Я прошу обратить ваше внимание – это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ. И они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной», – сказал он.

Песков отметил, что 25 сентября президент России Владимир Путин озвучил основные положения доктрины. По словам пресс-секретаря главы государства, впоследствии будет приниматься решение о публикации или не публикации документа.

Путин в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Среди предложений – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и др.

Изменения ядерной доктрины обсуждалось и ранее. 1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте боевых действий на Украине. Он говорил, что сейчас идет процесс доработки соответствующего документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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