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Путин заявил о разработке независимого платежно-расчетного контура в БРИКС

Ведомости

Россия совместно со странами БРИКС работает над созданием собственного платежно-расчетного контура. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», – сообщил глава государства.

25 сентября Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта и роли российских регионов в развитии экспортного потенциала страны рассказал о растущем потенциале БРИКС. Уже сейчас, по словам президента, вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю «Большой семерки» и продолжает расти.

Путин обратил внимание, что «большая семерка» в 1992 г. представляла 45,5% мирового ВВП. А в 2022 г. – уже 30,5%. Прогноз на 2028 г. – 27,9%. Доля БРИКС в мировом ВВП, без учета новых членов этой организации, в 1992 г. составляла 16,7%. В 2022 г. она выросла до 31,4%. В прогнозе на 2028 г. – 33,8%, а с учетом новых членов организации – 38% глобального ВВП. Эти тенденции нужно понимать и использовать, считает президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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