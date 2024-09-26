Путин заявил о разработке независимого платежно-расчетного контура в БРИКС
Россия совместно со странами БРИКС работает над созданием собственного платежно-расчетного контура. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», – сообщил глава государства.
25 сентября Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта и роли российских регионов в развитии экспортного потенциала страны рассказал о растущем потенциале БРИКС. Уже сейчас, по словам президента, вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю «Большой семерки» и продолжает расти.
Путин обратил внимание, что «большая семерка» в 1992 г. представляла 45,5% мирового ВВП. А в 2022 г. – уже 30,5%. Прогноз на 2028 г. – 27,9%. Доля БРИКС в мировом ВВП, без учета новых членов этой организации, в 1992 г. составляла 16,7%. В 2022 г. она выросла до 31,4%. В прогнозе на 2028 г. – 33,8%, а с учетом новых членов организации – 38% глобального ВВП. Эти тенденции нужно понимать и использовать, считает президент.