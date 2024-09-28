«Хамас» осудил ликвидацию лидера «Хезболлы»
Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы террористическим актом. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
«Мы самым решительным образом осуждаем эту варварскую сионистскую агрессию и нападения на жилые дома в южном пригороде Бейрута и считаем это трусливым террористическим актом», – говорится в сообщении.
Группировка выразила соболезнования народу Ливана и членам «Хезболлы». «Хамас» возложила ответственность за гибель Насраллы на Израиль и США.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
«Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.