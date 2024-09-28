«Хамас» осудил ликвидацию лидера «Хезболлы»

28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.