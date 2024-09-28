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«Хамас» осудил ликвидацию лидера «Хезболлы»

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы террористическим актом. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Мы самым решительным образом осуждаем эту варварскую сионистскую агрессию и нападения на жилые дома в южном пригороде Бейрута и считаем это трусливым террористическим актом», – говорится в сообщении.

Группировка выразила соболезнования народу Ливана и членам «Хезболлы». «Хамас» возложила ответственность за гибель Насраллы на Израиль и США.

28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.

«Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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