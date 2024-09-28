Премьер Ирака объявил трехдневный траур после гибели лидера «Хезболлы»
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике после подтверждения сообщений о гибели в результате израильского удара лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьера сообщают Al Jazeera и Washington Post.
Атаки Израиля в Ливане продемонстрировали «безрассудное желание обострить конфликт», говорится в заявлении. Ирак призывает ООН и другие страны сдержать насилие. Насралла, как добавили в канцелярии, посвятил свою жизнь «делу сопротивления гнетущей оккупации».
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
«Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.