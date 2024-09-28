Премьер Ирака объявил трехдневный траур после гибели лидера «Хезболлы»

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике после подтверждения сообщений о гибели в результате израильского удара лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьера сообщают Al Jazeera и Washington Post.