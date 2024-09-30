Лидер штаба «Хамаса» в Ливане погиб при ударе Израиля по его дому
Лидер радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин погиб при израильском ударе, сообщает the Times of Israel со ссылкой на заявление движения.
Уточняется, что удар был нанесен по дому Абу эль-Амина в лагере палестинских беженцев Эль-Басс на юге Ливана. Вместе с лидером группировки погибли несколько членов его семьи.
28 сентября глава сети группировки «Хамас» на юге Сирии Ахмад Мухаммад Фахд также погиб в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильская армия считает Фахда ответственным за проведение атак на Израиль с территории южной Сирии.
В этот же день ливанская группировка «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила «эту варварскую сионистскую агрессию и нападения на жилые дома в южном пригороде Бейрута».
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» в Ливане и уже на протяжении недели ведет интенсивные бомбардировки страны. Целью операции израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.