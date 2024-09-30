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Лидер штаба «Хамаса» в Ливане погиб при ударе Израиля по его дому

Ведомости

Лидер радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин погиб при израильском ударе, сообщает the Times of Israel со ссылкой на заявление движения.

Уточняется, что удар был нанесен по дому Абу эль-Амина в лагере палестинских беженцев Эль-Басс на юге Ливана. Вместе с лидером группировки погибли несколько членов его семьи.

28 сентября глава сети группировки «Хамас» на юге Сирии Ахмад Мухаммад Фахд также погиб в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильская армия считает Фахда ответственным за проведение атак на Израиль с территории южной Сирии.

В этот же день ливанская группировка «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила «эту варварскую сионистскую агрессию и нападения на жилые дома в южном пригороде Бейрута».

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» в Ливане и уже на протяжении недели ведет интенсивные бомбардировки страны. Целью операции израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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