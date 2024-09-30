Армия Израиля призвала к эвакуации в южном пригороде Бейрута

Армия Израиля призвала к эвакуации в южном пригороде БейрутаЛиванские СМИ сообщили об ударах в районе Дахия
Израильская армия (ЦАХАЛ) отдала приказ об эвакуации из южных пригородов Бейрута. Об этом сообщает Al Jazeera.
Армия Израиля призвала жителей нескольких зданий в Дахие, районе Бейрута, который Израиль подвергает воздушным атакам, покинуть свои дома. Самолеты израильской армии также сбросили тепловые ракеты над окрестностями, передает корреспондент Al Jazeera.
Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагри заявил, что «за последние несколько часов появилось много сообщений и слухов о действиях армии обороны Израиля на ливанской границе». Он попросил не сообщать о действиях израильских войск «из соображений безопасности» и не распространять «безответственные слухи».
После того, как армия Израиля предупредила гражданское население о необходимости покинуть три объекта «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, ливанские СМИ сообщили об ударах в этом районе, пишет военкор Times of Israel.
Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап операции против «Хезболлы» в Ливане, пишет портал Ynet.
30 сентября усилились признаки того, что Израиль намерен отправить наземные войска в Ливан. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что расположение израильских войск предполагает, что наземное вторжение неизбежно. Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Тель-Авив сообщил Соединенным Штатам, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем.
Times of Israel также сообщает, что ливанские войска отступили со своих позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем по меньшей мере на 5 км к северу.