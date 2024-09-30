Армия Израиля призвала к эвакуации в южном пригороде Бейрута

30 сентября усилились признаки того, что Израиль намерен отправить наземные войска в Ливан. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что расположение израильских войск предполагает, что наземное вторжение неизбежно. Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Тель-Авив сообщил Соединенным Штатам, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем.