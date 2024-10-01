Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
В ночь на 1 октября по военной базе США в Ираке Victory, находящейся недалеко от аэропорта Багдада, был нанесенный ракетный удар. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
В окрестностях базы произошло четыре взрыва, а также прозвучала сирена.
Reuters со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности пишет, что по американской базе было выпущено три ракеты, две из них были сбиты. Третий снаряд упал недалеко от штаб-квартиры иракского командования по борьбе с терроризмом. Жертв в результате атаки нет. При этом представитель Пентагона заявил Reuters, что американские военные не были целью этой атаки.
Как отмечает Al Mayadeen, ракетный обстрел вблизи военной базы США произошел на фоне поддержки США действий Израиля в Газе, Ливане, Йемене и Сирии. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Представитель госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает за прекращение огня между Израилем и «Хезболлой», но добавил, что военное давление иногда может способствовать дипломатии.