Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Reuters со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности пишет, что по американской базе было выпущено три ракеты, две из них были сбиты. Третий снаряд упал недалеко от штаб-квартиры иракского командования по борьбе с терроризмом. Жертв в результате атаки нет. При этом представитель Пентагона заявил Reuters, что американские военные не были целью этой атаки.