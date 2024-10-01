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Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ведомости

В ночь на 1 октября по военной базе США в Ираке Victory, находящейся недалеко от аэропорта Багдада, был нанесенный ракетный удар. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

В окрестностях базы произошло четыре взрыва, а также прозвучала сирена.

Reuters со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности пишет, что по американской базе было выпущено три ракеты, две из них были сбиты. Третий снаряд упал недалеко от штаб-квартиры иракского командования по борьбе с терроризмом. Жертв в результате атаки нет. При этом представитель Пентагона заявил Reuters, что американские военные не были целью этой атаки.

Как отмечает Al Mayadeen, ракетный обстрел вблизи военной базы США произошел на фоне поддержки США действий Израиля в Газе, Ливане, Йемене и Сирии. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Представитель госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает за прекращение огня между Израилем и «Хезболлой», но добавил, что военное давление иногда может способствовать дипломатии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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