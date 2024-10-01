Израиль объявил о мобилизации четырех резервных бригад против «Хезболлы»
Четыре резервные бригады и дополнительные войска будут мобилизованы Армией обороны Израиля для оперативных задач в северном секторе. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ.
«Их мобилизация позволит продолжить боевые действия против террористической организации "Хезболла" и достичь целей войны, в которых северяне благополучно смогут вернуться в свои дома», – говорится в заявлении.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило нападение ЦАХАЛ на Ливан. Оно призвало власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.